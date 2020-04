Mæland: Om alle følgjer smittevernråda, aukar sjansen for at tiltak kan opphevast

innenriks

Ho meiner nordmenn må vere flinke til å ta vare på at ein her til lands har klart å avgrense smitten og understreka på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag at alle har eit stort ansvar.

Før påske vedtok regjeringa at barnehagar, 1. til 4. trinn og ein del tenester igjen skal få starte opp. Det betyr meir fridom, men også større ansvar, ifølgje Mæland.

– Då er det viktig at enkeltpersonar har den riktige åtferda og bidreg til å avgrense smitte, sa ho.

Mæland sa vidare at ho håper at fleire tiltak kan løysast opp gradvis viss tala tyder på at smitten i samfunnet er lågare.

– Følgjer ein ikkje smittevernrådene, aukar risikoen for at vi må stramme inn igjen, heldt ho fram.

(©NPK)