Lysbakkens krav: Må få reell innverknad på gransking

Regjeringa har varsla at det vil kome ein uavhengig granskingskommisjon som skal undersøkje handteringa til styresmaktene av koronakrisa.

– Vi meiner det er veldig viktig at opposisjonen får reell innverknad på både mandat og samansetning, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.

– Denne kommisjonen treng brei forankring og legitimitet, understrekar han.

Lysbakken håpar det skal vere mogleg å kome fram til ei felles forståing mellom dei tre regjeringspartia og opposisjonen om korleis kommisjonen skal sjå ut.

Partia på Stortinget hadde frist til langfredag med å kome med innspel på eit første forslag frå regjeringa.

Godt nok førebudd?

Lysbakken er òg oppteken av kva oppgåver kommisjonen får.

– Det er viktig at han ikkje berre skal sjå på responsen på krisa, men også gå grundig inn i korleis Noreg var førebudd.

Han meiner det er behov for å sjå kritisk på systemproblem i helsevesenet som kan svekkje beredskapen, og nemner spesielt Noregs avhengnad av import av medisinar og smittevernutstyr og finansieringa av helseføretaka.

Også Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner det er viktig at kommisjonen kartlegg norsk beredskap for mat og medisinar og grada av sjølvforsyning. Han vil òg at granskinga skal sjå på kva konsekvensar handteringa har hatt for demokrati, allmenta og rettstryggleiken.

– Vi ønskjer at ho skal evaluere tiltaka som er sette i verk for å redusere smittespreiing og behandle pasientar, og dessutan korleis kapasiteten var på desse områda i utgangspunktet, seier Moxnes til NTB.

– Ikkje teke stilling

Slike granskingskommisjonar kjem ikkje ofte. Men både Scandinavian Star-brannen i 1990 og 22. juli-terroren i 2011 har vorte undersøkte av uavhengige granskingskommisjonar.

– Det er regjeringa som set ned kommisjonen, og så vil Stortinget vere kontrollorgan i ettertid. Det er bra at regjeringa no set ned kommisjonen, og at dei kjem raskt i gang, seier Frp-leiar Siv Jensen til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) sa sist veke at regjeringa enno ikkje har teke stilling til kven som skal leie og delta i kommisjonen.

– Utgangspunktet er at det må vere fagfolk med kunnskap og kompetanse på dei ulike delane av beredskap og smittevern. Regjeringa skal òg jobbe vidare med å sortere ei god ekspertgruppe, sa Solberg til VG.

Solberg understrekar at det er grunnleggjande at alle store beredskapshendingar blir evaluerte og trekte lærdom av.

