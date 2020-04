innenriks

Dei nye fastrentesatsane blir dermed 2,35 prosent for lån med tre års bindingstid, 2,40 prosent for lån med fem års bindingstid, og 2,50 prosent for lån med ti års bindingstid.

Den flytande renta frå 1. mai er 2,60 prosent.

– Den måten Lånekassen er forplikta å rekne ut rentene sine på, inneber at vi ikkje fullt ut fangar opp den ekstraordinære nedsetjinga av renta som følgjer av koronasituasjonen, seier administrerande direktør Nina Schanke Funnemark.

(©NPK)