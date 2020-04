Kommuneoverlegar i nord vil droppe lokale karantenereglar

innenriks

Dette rådet kjem på bakgrunn av at distrikta no har fått konstatert lokal smitte, og at legane derfor vurderer at ein er i fase to av pandemien, skriv NRK.

– På eit eller anna tidspunkt må vi ta ein kalkulert risiko, seier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i vesterålskommunen Hadsel.

Ordførar Karl-Erling Nordlund (Sp) i Sortland kommune i Vesterålen og Remi Solberg (Ap) i Vestvågøy kommune i Lofoten uttrykkjer at kommunane deira truleg vil oppheve dei lokale karantenereglane sine. Det same gjer Narvik kommune, medan Evenes kommune ønskjer å vidareføre reglane sine.

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i Troms og Finnmark understrekar overfor NRK at ei eventuell forlenging av lokale karantenereglar må vere godt grunngitt.

