Helsedirektøren: Kommunar som manglar utstyr må melde frå

innenriks

På ein pressekonferanse tysdag ettermiddag viste helsedirektøren til meldingar frå enkelte hald om at eldreomsorga ikkje blir behandla på lik linje med resten av helsetenesta i koronakrisa.

– Vi har laga eit system der utstyr blir kjøpt inn, blir fordelt og blir distribuert nasjonalt slik at alle helseinstitusjonar skal få det utstyret dei treng. Viss det viser seg at dette systemet bør endrast, skal vi sjølvsagt gjere det. Men vi er uansett heilt avhengige av at kommunane melder frå viss dei manglar utstyr.

(©NPK)