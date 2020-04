Høie: – Det er lenge til alt blir som før

innenriks

– I dei neste vekene kjem det til å bli meir liv i bygdene våre, men det er lenge til alt blir som før, sa statsråden på koronakonferansen til regjeringa.

Han viste til at barnehagar, skular, frisørar og fysioterapeutar gradvis vil byrje å fungere som normalt.

– Takka vere vår felles innsats er smittespreiinga i samfunnet så låg at vi kan opne forsiktig igjen. For at dei skal kunne halde dørene opne, må vi saman halde fram med å gjere det som vi veit verkar, sa han.

Høie understreka at det vi gjer no, avgjer kva vi kan gjere om nokre veker.

– Om vi lykkast, kan vi opne meir opp. Om vi mislykkast, må vi stramme inn igjen, sa helseministeren.

