Høgre-topp kritiserer krisepakkane

Lunde lufta påstandane på Politisk kvarter på NRK P2 tysdag morgon.

– Då vi reduserte arbeidsgivarperioden frå 15 til tre dagar, gjorde vi permisjon til eit førsteval, framfor eit sisteval, sa ho og la til at ho har fått høyre dette direkte frå fleire bedrifter.

Stortinget forlengde òg permisjonsperioden med full lønn, noko Lunde meiner gjer at det ikkje lønner seg å ta arbeid innan landbruk, logistikk og andre bransjar som no manglar arbeidskraft.

Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum meiner endringane måtte til for at folk ikkje skulle gå over ende.

– Neste runde skal vi skape aktivitet, seier han.

Lunde kritiserer òg kontantstønadsordninga for bedrifter. Ho fryktar at ho vil redde ulønnsame bedrifter og bedrifter som går i dvale, sidan ordninga behandlar bedrifter likt.

– Det er ein forskjell mellom ein frisørsalong der alle kundane kjem tilbake når yrkesforbodet blir oppheva, og eit eventbyrå i Vesterålen som arrangerer kvalsafari for kinesiske turistar som kanskje ikkje kjem tilbake før til neste år, eller endå lenger tid, seier ho.

NHO-sjef Ole Erik Almlid deler ikkje analysen til Høgre-politikaren.

– Dette kjem ikkje til å vere historia om tida då for få gjekk konkurs, men om tida då for mange gjekk konkurs, seier Almlid.

