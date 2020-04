Forlengt koronalov møter ingen storm

innenriks

Regjeringa foreslo ei fullmaktslov for raskt å kunne endre lover og avgjerder for å handtere følgjene av koronakrisa. Ho vart kraftig omskriven og innsnevra av Stortinget og tredde i kraft 27. mars.

Stortinget bestemte at ho berre skal gjelde i éin månad, men regjeringa har foreslått å forlenge ho, slik at den gjeld heilt til 27. mai. Høyringsfristen gjekk ut onsdag før påske, og svara tyder på at det ikkje er nokon kraftig motstand mot å gi fullmaktslova lengre levetid.

– Advokatforeningen har ikkje – isolert sett – nokre innvendingar til at lova blir forlengt for ytterlegare ein månad, skriv foreininga i svaret sitt, men legg at til fleire av forskriftsendringane regjeringa har foreslått, er for vide og ikkje strengt nødvendige for å handtere koronakrisa.

Leiande juristar var svært kritiske til det opphavlege lovforslaget til regjeringa og kom med ei rekke innspel som vart bakt inn i lova som Stortinget til slutt vedtok, mellom anna at den måtte innehalde ei avgrensa liste over lover som regjeringa fekk lov til å sette til side.

For mange innsynskrav?

Fleire av høyringsinstansane ber no om at denne lista blir utvida. Fylkesmennene i Rogaland og i Vestfold og Telemark ønsker moglegheit til å sette til side offentleglova.

– Fylkesmannen i Rogaland får mange og svært omfattande krav til innsyn, særleg frå media, i dokument som til dømes møtereferat, rapportar, e-postar og liknande knytte til arbeidet vårt med koronasituasjonen. På grunn av ressurssituasjonen, som igjen er direkte knytt til situasjonen med covid-19, er det vanskeleg for Fylkesmannen å prioritere desse sakene. Erfaringa vår er at også kommunane opplever ein liknande situasjon, skriv fylkesmann Lone Merethe Solheim.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sluttar seg til vurderingane hennar.

Organisasjonen til kommunane KS vil ha kommunelova ut av lista, men vil gjerne ha eigedomsskattelova inn. Dei vil at kommunane skal kunne gi skattelettingar til utsette grupper og næringsdrivande som er ramma av koronakrisa.

Fleire høyringsinstansar foreslår å ta inn friskulane og verjemålsordninga i koronalova.

LO seier ja

LO ser behovet for ei viss forlenging av lova, men understrekar at den får leve så kort som mogleg. Organisasjonen er òg kritisk til at høyringsfristen for foreslåtte tiltak i fleire tilfelle er unødvendig kort.

Også hovudorganisasjonen Unio, som mellom anna organiserer lærarar, sjukepleiarar og politifolk, seier seg «(sjå synonym) positive» til ei mellombels forlenging.

Domstolsadministrasjonen slår fast at domstolane har «vilkårslaus behov» for dei mellombelse tiltaka som er innførte med heimel i lova.

Sp imot forlenging

Fleire titals mellombelse forskrifter er alt innførte med heimel i lova, medan nokre få er stansa av dei folkevalde. Ifølgje lova kan eit mindretal på berre ein tredel av stortingsrepresentantane setje ned foten for regjeringsforslaget.

Eit samla Storting stilte seg bak lova då den vart vedteke, men før påske melde Senterpartiets Marit Arnstad at dei ikkje ønsker ei forlenging, og vil flytte den lovgivande makta tilbake til Stortinget.

Verken Ap eller SV har så langt gitt noko klart svar på om dei går inn for å forlenge lova, men opna for å vrake ho, ifølgje Nationen. Frp har ikkje gått ut med sitt syn.

