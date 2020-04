innenriks

Ved 12-tida tysdag er dei fleste fjellovergangane stengde på grunn av vanskelege vêrforhold.

Dette gjeld både riksveg 7 over Hardangervidda, riksveg 15 over Strynefjellet, fylkesveg 50 Hol–Aurland, fylkesveg 51 Valdresflye og fylkesveg 53 Årdal–Tyinkrysset.

Riksveg 134 over Haukelifjell er open, det same gjeld E6 over Dovrefjell og E16 over Filefjell.

I Nord-Noreg er E6 over Saltfjellet stengd på grunn av oppryddingsarbeid.

