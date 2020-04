Dette skjedde i natt

innenriks

Trump rasa mot media

President Donald Trump skjelte natt til måndag ut media etter rapportar om at han ignorerte koronatrusselen og var altfor sein med å sette i verk tiltak.

Under den daglege pressebrifinga si la han fram ei tidslinje som skulle bevise at responsen hans på pandemien var god, trass i rapportane om at Trump ikkje lytta til ekspertane før det var for seint.

80 nye koronatilfelle i Noreg

Det var ved midnatt registrert 6.568 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.

Dette er ein auke på 80 tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 154 tilfelle, viser tala frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS).

Utsett frist for regjeringsforhandlingar i Israel

Benny Gantz og Benjamin Netanyahu får ytterlegare 48 timar til å prøve å danne ny regjering i Israel etter at fristen gjekk ut ved midnatt natt til tysdag.

Både Gantz og Netanyahu sa dei var nær semje om ei ny regjering, og med det som utgangspunkt vedtok president Reuven Rivlin å forlenge mandatet til midnatt onsdag.

IMF gir gjeldslette til 25 fattige land

Det internasjonale pengefondet IMF kunngjorde måndag gjeldslette for 25 fattige land for å hjelpe dei i kampen mot koronapandemien.

Direktør Kristalina Georgieva seier at tiltaket skal dekke gjeldsnedbetalingane deira til IMF over dei neste seks månadene slik at dei kan bruke pengar til viktig medisinsk utstyr og andre tiltak mot koronaviruset.

