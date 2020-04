Advokat meiner søringkarantene utfordrar Grunnlova

innenriks

«Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene og velje bustad der,» heiter det i paragrafen.

Det er dette dei lokale karantenereglane i mange nordnorske kommunar utfordrar, seier advokat Østgård til NRK.

– I ein rettsstat har borgarane krav på at inngrep skjer etter lova. Viss ein gir avkall på det, går ein over i ei samfunnsform som vi helst ikkje vil ha, med vilkårlegheit og uvisse for borgarane.

Advokaten er overraska over kor mange som aksepterer tiltaka som følgjer pandeminedkjempinga.

Det har vore ein debatt i Nord-Noreg i samband med at fylkesmennene har lovlegprøvd lokale karantenevedtak i kommunane.

