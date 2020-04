600 millionar kroner blir fordelte på vegprosjekt over heile landet

innenriks

– Statens vegvesen har fordelt dette slik at alle delar av landet får midlar. Aust får 188 millionar, sør får 78 millionar, vest får 130 millionar, Midt-Noreg får 73 millionar, og Nord-Noreg får 132 millionar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK.

Totalt vart det sett av 900 millionar kroner til samferdsel, 600 millionar av dette skulle gå til vegar. Hensikta med tildelinga er auka aktivitet i bygg og anleggsbransjen og å gjere noko med vedlikehaldsetterslepet på norsk vegar.

Etterslepet er desidert størst i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Troms. Pengane blir likevel fordelte over heile landet.

– På grunn av koronasituasjonen er det behov for meir aktivitet i heile landet, og derfor har vi valt å prioritere heile landet. Det er ikkje tvil om at det er enkelte regionar som har større utfordringar, og det vil komme fleire moglegheiter for oss til å handtere dei regionane spesielt, seier Hareide.

KS krev no at også fylkesvegane får eit løft framover.

– Denne gongen bestemte Stortinget, og det var vi samde i, at vi gjer dette på riksvegnettet for å komme kjapt i gang, og dette har vi same moglegheita til å gjere på fylkesvegnettet, seier Hareide.

(©NPK)