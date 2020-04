Skuleopninga: Barneombodet ber koronabekymra foreldre lytte til faglege råd

innenriks

Tysdag førre veke kunngjorde regjeringa at barnehagane i landet blir opna att 20. april, medan skulane blir opna frå 27. april for 1.–4. klasse og SFO.

Mange foreldre er bekymra for om det er trygt å la borna gå på skulen. Ei undersøking førre veke viste at 38 prosent av foreldre synest det er utrygt å skulle sende borna tilbake.

– Eg vil seie til foreldre at no er det veldig viktig at ein lèt seg styre av fakta, ikkje frykt. Og at ein held hovudet kaldt og lyttar til dei faglege råda ein får, seeir barneombod Inga Bejer Engh i eit intervju på NRK Dagsrevyen måndag kveld.

Ho viser til at eit samstemt ekspertutval før påske tilrådde regjeringa å opne barnehagen og heile barnesteget ei veike etter påske. Regjeringa har valt ei meir forsiktig linje ved å berre opne barnehage og 1.–4. trinn og vente to veker for skulen.

– Så rådet mitt er å lytte til fakta og ikkje så mykje til den frykta, seier Engh.

For familiar med medlemmer som har ein kroniske sjukdom, oppmodar barneombodet at at familiane tek ei avgjerd i samråd med lege.

Engasjementet rundt saka er stort. Meir enn 15.000 personar har i løpet av få dagar meldt seg inn i Facebook-gruppa «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for covid-19», melder NRK.

Skulane i landet har no vore stengde i ein månad. Regjeringa bestemte 12. mars å stenge dei for å avgrense spreiinga av koronaviruset.

(©NPK)