Sjukehustilsett brukte piratkopiert vernemaske – testa positivt for koronavirus

Vedkommande har vorte testa fleire gonger etter at dei falske maskene vart brukte. Dei første prøvane var negative, men for nokre dagar sidan fekk den tilsette symptom og har halde seg heime etter dette. Ein ny test viste så at vedkommande er smitta av covid-19, opplyser Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) i ei pressemelding.

Sjukehuset ser det ikkje som sannsynleg at vedkommande kan ha smitta andre sidan alle prøvane som vart tekne medan den tilsette var på jobb, var negative.

20. mars fekk UNN ein leveranse på fleire tusen åndedrettsmasker frå ein privat aktør. I vente på ei produktskildring tok sjukehuset sjølv kontakt med det dei trudde var produsenten av maskene. Produsenten dei kontakta, hadde ikkje laga maskene og kunne dermed ikkje kvalitetssikre dei.

– Det vart då bestemt at maskene skulle setjast til side. Diverre vart 800 av desse leverte ut til dei tilsette og tekne i bruk, og det skulle ikkje skjedd, sa UNNS administrerande direktør Anita Schumacher til NRK 5. april.

Totalt har 21 UNN-tilsette testa positivt for covid-19. Tre av desse er no friskmelde.

