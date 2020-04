Heimepåsken er over – førebu deg på heimesommar

innenriks

Den første heimepåsken i manns minne er snart over, der det ikkje eingong har vore mogleg å dra på hytta, ein favorittsyssel for mange nordmenn i påsketider.

Hytteforbodet blir oppheva 20. april, men folk bør likevel allereie no byrje å førebu seg på å skrinlegge eventuelle planar om ein sydenferie eller andre utanlandsreiser i sommar.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) seier til NTB at med tanke på korleis verda utanfor Noregs grenser ser ut, er det lurt å planlegge for heime- eller Norgesferie.

– Noreg er eit flott land, og mange kan no få moglegheita til å oppdage nye delar av landet, seier han.

Smittesituasjon

På mange arbeidsplassar er planlegginga av sommarferieavviklinga allereie i full gong, og mange har måtta bestemme seg for når ein vil ta ut sommarferie. Kvar den kan haldast, er likevel vanskeleg å spå.

– Det er avhengig av kva smittesituasjon vi er i, seier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Sjølv held han om somrane helst til på øya Sør-Koster utanfor Strømstad i Bohuslän. Men om han kjem seg dit i sommar, veit han ikkje.

– Men det kan jo eventuelt bli med ein karantene i etterkant, seier han.

Etter at dei strenge smitteverntiltaka vart innførte 12. mars, har smittereproduksjonstalet komme under 1 – det vil seie at kvar smitta person smittar færre enn éin ny. I slutten av april skal barnehagar og skular delvis gjenopnast. Korleis det vil påverke smittespreiinga i befolkninga, er førebels uvisst.

Utviklinga avgjer

Likevel er det ikkje sikkert at det blir fritt fram for å gjere reiser internt i Noreg.

– Det er igjen avhengig av smitten i befolkninga, påpeikar Guldvog.

I tillegg er det òg eit stort spørsmål kor mange som er «usynlig» smitta og som ikkje sjølv har symptom, men kan smitte andre.

– Eg ønsker jo at vi skal vere i ein situasjon til sommaren der nordmenn får moglegheita til å oppleve Noreg som ferielandet sitt. Men det vil utviklinga avgjere, seier Høie.

Ifølgje estimater frå Folkehelseinstituttet (FHI) ligg smittetoppen allereie bak oss dersom vi greier å halde reproduksjonstalet nede. Men om talet stig til 1,15, vil epidemien auke sakte utover våren og sommaren og nå ein topp i oktober, anslår FHI i den siste rapporten sin.

Statsminister Erna Solberg (H) held likevel ein knapp på at folk kan reise rundt i Noreg i sommar.

– Det vil nok bli fint mogleg å reise på ferie i Noreg og feriere rundt omkring. Det trur eg òg er bra for reiselivsnæringa. Så viss det er eitt år du hadde tenkt å reise på ferie i Noreg, så er det kanskje årets ferie, sa Solberg like før påske.

Reiseråd

Utanriksdepartementet har sterkt rådd mot alle reiser til utlandet som ikkje er strengt nødvendige, og har gjort det klart at om reiserådet blir brote, kan ein ikkje få hjelp av styresmaktene til å komme seg heim til Noreg om det skulle oppstå ein uventa situasjon.

Det har så langt ikkje komme noko signal om når reiserådet blir oppheva. Svenskane har på si side forlenga reiserådet sitt til 15. juni. Då skal det vurderast på nytt.

