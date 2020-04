Røde Kors ber Noreg hente sin del sin einslege born frå leirar i Hellas

innenriks

– Det er viktigare enn nokon gong å hjelpe dei mest sårbare borna. Forholda i dei greske flyktningleirane er heilt uakseptable, og med faren frå koronapandemien må landa i Europa finne ei løysing for dei einslege mindreårige, seier generalsekretær Bernt G. Apeland.

Apeland ber i eit brev til utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) om at Noreg sluttar seg til EU-kommisjonens program for å relokalisere borna fordi Hellas ikkje har kapasitet til å handtere situasjonen åleine.

– Det hastar å få disse borna i sikkerheit. Noreg må ta sin del av ansvaret, skriv Apeland.

Tyskland hentar fleire hundre

Nyheitsbyrået AFP skreiv skjærtorsdag at ti EU-land er samde om å delta i programmet som vart kunngjort i byrjinga av mars, for å hente opp til 1.600 sårbare mindreårige frå leirene på dei greske øyane, som er sterkt overfylte.

Same dag vart det kjent at Tyskland har gitt beskjed om at landet vil hente opp mellom 350 og 500 einslege born under 14 år dei neste vekene. Utanriksminister Heiko Maas bad samtidig andre land gjere det same.

Sjølv om Røde Kors er glad for at Solberg-regjeringa har støtta Hellas med middel og fagressursar, meiner organisasjonen at det ikkje er mogleg å komme unna ansvaret med å finne ei løysing for borna. Røde Kors beskriv situasjonen desse borna er i, som fastlåst og umogleg.

Koronakontroll i Noreg

Den internasjonale Røde Kors-rørsla har saman gått ut og fastslått at ein må finne ei løysing for borna i leirene, og at det hastar aller mest for barn og unge som er der utan foreldra sine.

At Noreg har betre kontroll på koronapandemien enn andre land, gjer at Noreg må stille opp i den europeiske dugnaden for nokon av dei verst stilte borna, påpeikar Apeland.

– Vi forstår at dette er utfordrande under koronapandemien, men meiner dette kan bli gjort på ein trygg måte med hjelpa til norske styresmakter, slik vi ser andre land no gjer, seier Apeland.

Konsert på nett

I Noreg har situasjonen for borna i dei greske leirene vakt engasjement. Langfredag tok artisten Trygve Skaug initiativ til ein digital konsert for å samle inn pengar til dei yngste bebuarane.

Over 40.000 fekk med seg konserten, og undervegs vart det samla inn pengar til organisasjonen Dråpen i Havet, som jobbar for å betre situasjonen for flyktningar. Laurdag ettermiddag hadde nettpublikummet bidrege med over 1,2 millionar kroner, ifølgje NRK.

– Det er jo heilt vanvitig og fantastisk. Det kjem så utruleg godt med i Moria, og trengst enormt akkurat no, skreiv Skaug i ei melding til NRK laurdag kveld.

Moria-leiren ligg på Lesvos og husar nær 20.000 menneske, sjølv om den er berekna for knapt 3.000.

I byrjinga av april deltok kjendisar som Jenny Skavlan, Kristoffer Joner, Tale Maria Krohn Engvik (kjent som Helsesista), Nicolai Cleve Broch og Frida Ånnevik i ein digital demonstrasjon for evakuering av barnefamiliar frå Moria-leiren.

Mange land

I Tyskland er det lagt eit løp for heimhentinga ved at dei einslege mindreårige blir plasserte i karantene i Niedersachsen i 14 dagar før dei blir sende vidare til ulike delar av landet. Før dei reiser frå Hellas, skal dei testast for koronasmitte. Dette kan starte allereie til veka, ifølgje ein talsperson for det tyske utanriksdepartementet.

Ved sida av Tyskland og Finland, har Luxembourg varsla at dei tek imot tolv barn, medan andre land som skal delta i programmet, er Belgia, Bulgaria, Frankrike, Irland, Kroatia, Litauen og Portugal.

Innsatsen har likevel vorte forseinka, mellom anna på grunn av stengde grenser som følgje av koronaviruset.

Titusenvis av menneske lever under vanskelege forhold i dei greske leirene, og situasjonen har vorte verre på grunn av koronatrusselen. Tysklands utviklingsminister Gerd Müller kallar leirene ei skam og oppmodar Brussel til å gå til aksjon for å hindre ein katastrofe.

