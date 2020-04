Helsedirektoratet vurderer tiltak mot heimefestar

innenriks

– Vi ønsker i utgangspunktet ikkje eit system i Noreg der ein må ty til bøtelegging og andre strenge sanksjonar for å få folk til å følgje dei etablerte smittevernreglene. Men vi vil i dialogen med politiske styresmakter følgje situasjonen nøye i tida framover, spesielt med tanke på samling av større grupper unge menneske, åtvarar assisterande helsedirektør Espen Nakstad overfor NTB.

Ei rekke politidistrikt har varsla om mange festar der ungdommar var samla påskeaftan. Det uroar Nakstad.

– Alvorsprat

– Rapportane om private festar i påsken gjer det endå viktigare at foreldre tek ein alvorsprat med ungdommane sine om at dei må følgje reglane for smittevern i Noreg, seier Nakstad.

– Sjølv om unge menneske i liten grad blir alvorleg sjuke av koronaviruset, vil dei kunne bidra til at andre blir alvorleg sjuke. Difor må unge òg ta delen sin av ansvaret på lik linje med alle andre i samfunnet, peikar han på.

– Vi har sett fleire døme på at heimefestar kan medføre veldig stor smittespreiing viss nokon av deltakarane er sjuke. Den klare oppfordringa vår er: Hald avstand, ingen fest, seier han til VG.

Stoppet festar

Over heile landa måtte politiet bruke store ressursar på å stoppe heimefestar laurdag. Operasjonsleiar Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt opplyser til NTB at dei natt til søndag fekk 20 meldingar om fest og forstyrring av natteroen. Medan det var heilt tomt i Stavanger sentrum, måtte politiet rykke ut og stoppe festar med over 20 personar til stades.

– Vi gir råd og seier at dei må ta del i smittedugnaden, at dei må skjønne alvoret, seier Solheim, som også fortel at politiet i enkelte tilfelle har vore nøydd til å iføre seg fullt smittevernutstyr.

– Trur det er over

Trøndelag politidistrikt melder på Twitter at dei fekk 18 meldingar om feststøy og brot på smittevernsregler natt til søndag, men at dei ikkje har hatt kapasitet til å respondere på alle meldingane. Også politiet i Nordland måtte stoppe festar.

– Det verkar som folk trur dette er over, og berre gjer som ein føler for. Det er det på ingen måte, siger operasjonsleiar Remi Johansen til VG.

