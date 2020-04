innenriks

– Våre to viktigaste oppgåver er å sørge for at butikkane er trygge og at det er nok varer i butikkhyllene. Samstundes synest vi det er hyggeleg å sjå at folk kosar seg litt ekstra og lagar god mat med gode råvarer, seier Meny-sjef Vegard Kjuus i ei pressemelding. Butikkjeda har no tredobla kapasiteten i nettbutikken.

Handlemønsteret dei siste vekene viser at nordmenn handlar inn til gode middagar og meir kosemat, det blir baka meir og det blir kjøpt inn meir sitrusfrukt enn normalt.

