Høie blir beden om å forenkle tilbod om influensavaksine

Helsetopp for Frp på Stortinget er no tilbake på jobb etter sjølv å ha vorte smitta med koronaviruset. Ho meiner viruset lærer oss kor alvorleg ein pandemi er for samfunnet.

– Vi kan aldri ta lett på ein smittsam sjukdom som spreier seg i befolkninga og truar liva våre og levemåten vår, seier ho til NTB.

Bruun-Gundersen utfordrar helseminister Bent Høie (H) og tek til ordet for at det må bli enklare å ta influensavaksinar framover. Ho minner om at influensa i gjennomsnitt forårsakar rundt 900 dødsfall i året i Noreg.

– Vil helseministeren sørgje for forenklingar i tilbodet om influensavaksine hausten 2020, slik at apoteka kan tilby influensavaksine utan å krevje at legane skriv ut resept først? skriv Bruun-Gundersen i eit brev til Høie.

Ho viser til at 1,6 millionar nordmenn tilhøyrer risikogrupper som er sårbare for å utvikle alvorleg influensasjukdom og derfor blir tilrådd vaksinasjon.

Frp-politikaren viser til at generell vaksinemotstand har auka dei siste åra, både i verda og Noreg, og at alvorlege sjukdommar som meslingar og tuberkulose, som kunne vore utrydda, har blussa opp igjen.

– I år sit heile verda og ventar på ein vaksine mot korona, og eg håper folk flest no ser kor verdifullt vaksinar er for liva våre, seier Frp-politikaren.

