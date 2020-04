Blomstersalet skyt i vêret under koronapandemien

innenriks

– Blomstrar formidlar ei kjensle og ein tanke. Det forsterkar opplevinga av å bli sett og å føle seg verdsett, seier Kjetil Hans Løken, dagleg leiar i Interflora Noreg SA, til NRK.

Det verdsomspennande samvirket for utkøyring av blomstrar har 370 butikkar i Noreg. Løken fortel at Interflora opplevde ei dobling i blomsterbestillingane då dei strenge restriksjonane tredde i kraft i midten av mars. Dei siste to vekene har det vore ei tidobling.

– Vi snakkar om 10.000 utkjøringar per dag, seier Løken.

Tilfanget av blomstrar er likevel litt mindre enn vanleg på grunn av koronakrisa. Difor går det mest i norske varer, som tulipanar, påskeliljer og løkblomster.

(©NPK)