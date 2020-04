Legeforeininga bekymra for lange helsekøer etter koronaen

innenriks

– I ein situasjon der vi trur at det er behov for å vidareføre sterke tiltak, må det no vere sterkare fokus på korleis helsetenesta kan klare å handtere pandemien samtidig som ein òg sikrar anna pasientbehandling, skriv Den norske Legeforeininga i eit brev til Helsedirektoratet.

Brevet er attgjeve av Dagbladet.

Belegget ved Oslo universitetssjukehus var på berre 53 prosent den siste veka i mars. Berre i veke 12 hadde det største sjukehuset i landet utsett 600 operasjonar og 9.000 konsultasjonar, viser ei oversikt NRK publiserte førre veke.

Over heile landet er planlagde behandlingar sette på vent for å sørge for nok kapasitet til å handtere koronasmitten.

Men no går talet på innlagde korona-pasientar jamt og trutt nedover. Måndag gav helseminister Bent Høie (H) beskjed om at sjukehusa må planlegge for å kunne komme i gang med normal drift igjen.

(©NPK)