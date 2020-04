59 prosent av nordmenn er redde for at nokon dei er glade i skal døy av covid-19

innenriks

Det viser ei fersk undersøking gjennomført av Norstat på vegner av ABC Nyheter. Lege ved Oslo universitetssjukehus, Andreas Envig, seier det er ei naturleg bekymring å ha.

– Dei fleste kjenner nokon som er i risikogruppa. Det er heilt greitt å vere bekymra. Det sørger for at folk tek råda frå styresmaktene på alvor, noko som er positivt med tanke på å kjempe mot smitten, seier Envig.

Blant svara var det 53 prosent av menn som sa dei var redde for at nokon dei er glad i skulle døy av covid-19, medan 65 prosent av kvinner svarte det same.

36 prosent svara at dei ikkje er bekymra for at dei sjølv eller nokon dei er glade i skal miste livet som følgje av covid-19, sjukdommen som kjem av koronaviruset.

(©NPK)