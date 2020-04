Fleire får kome inn i Noreg for å jobbe

innenriks

Frå 16. mars har regelen vore at utlendingar utan opphaldsløyve skal bortvisast av omsyn til folkehelsa. To veker seinare vart det mjuka opp for arbeidstakarar i nokre næringar, spesielt landbruket. Men frå torsdag av får fleire EØS-borgarar kome for å jobbe her i landet.

Det er ikkje lenger krav om at dei er tilsette i ei næring der det er kritisk behov for arbeidskraft. Ei heller må dei ha byrja arbeidet i Noreg før innreiserestriksjonane vart innførte. Men reglane for karantene vil framleis gjelde for dei som kjem for å jobbe, presiserer regjeringa.

(©NPK)