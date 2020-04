Erna Solberg forsvarer WHO på amerikansk TV

innenriks

I intervjuet fortalde statsminister Erna Solberg om korleis smittespreiinga går i Noreg og at skular og barnehagar vil opne opp igjen etter påske. Samtidig gav ho ei tydeleg støtte til Verdshelseorganisasjonen (WHO) som USAs president i to dagar har kritisert for ikkje å ha handtert koronautbrotet på ein god nok måte. Trump har trua med å trekke amerikansk støtte til organisasjonen.

Under intervjuet med CNNs Christiane Amanpour sa Erna Solberg at ho er av heilt motsett oppfatning som Trump.

– Eg trur vi må bygge opp WHO slik at dei i framtida kan reagere endå raskare når ei krise kjem. Dette er ein pandemi som spreier seg over heile verda. Globale problem må løysast globalt og vi treng samarbeid og ikkje prøve å løyse problema kvar for oss, sa Solberg.

Ho trekte fram at WHO etter utbrotet av ebola i Afrika har vore gjennom ei endring og at organisasjonen i dag handlar raskare og at den bidreg til at også fattigare land kan få eit betre helsevesen.

– Eg synest ikkje vi skal ha mindre global respons på ein slik pandemi. Vi bør ha meir, seier Solberg.

(©NPK)