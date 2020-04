Snøkrabbefiskarar saksøkjer Noreg

innenriks

I februar 2019 kom Høgsterett fram til at Noreg hadde rett til å bøteleggje latviske krabbefiskarar som sette ut teiner for å fange snøkrabbe på norsk sokkel. Striden dreidde seg om snøkrabben er ein «sedentær art», det vil seie artar som alltid er på havbotnen, slik at Noreg får eksklusive rettar etter Havrettskonvensjonen.

No er det stadfesta at reiarlaget fiskarane er knytte til, har saksøkt Noreg i ICSID, som er ein internasjonal valdgiftsinstitusjon knytt til Verdsbanken, skriv Rett24. Dette er første gong Noreg har fått eit søksmål i denne domstolen. Også EU har tidlegare meint at europeiske fartøy har like stor rett til å fiske etter snøkrabbe i desse farvatna.

