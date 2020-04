Slik skal skulane og barnehagane haldast smittefrie

innenriks

Ein rettleiar for barnehagane vil bli lagd fram innan 16. april, medan tilsvarande rettleiar for skulane vil bli lagd fram innan 20. april, opplyste Kunnskapsdepartementet tysdag.

Det er Folkehelseinstituttet som saman med Utdanningsdirektoratet utarbeider rettleiaren for smittevern i barnehage, skulefritidsordning og skule.

Rettleiaren vil ta utgangspunkt i kapittel 4 i rapporten om tiltak på skule- og barnehageområdet, opplyser Folkehelseinstituttet. Rapporten, som er utarbeidd av utdanningsdirektør Hege Nilssen, Bufdir-direktør Mari Trommald og overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet, vart publisert tysdag.

Hyppig handvask og tidleg isolering

Blant tiltaka ekspertgruppa foreslår i barnehagar og på skular, er:

* Opplæring i gode handvask- og hosterutinar, og handvask med lærar til stades ved starten av skuledagen, før og etter friminutt, etter toalettbesøk og før ein skal ete.

* Vask av overflater som ofte blir tekne på, ved at elevar kan vaske over eigen pult dagleg. Leiker og tastatur må òg vaskast av. Annan vask utført dagleg på punkt som blir tekne på særleg mykje, som lysbrytarar og dørhandtak.

* Tidleg isolering av sjuke. Barn med luftvegssymptom må vere heime. Barn som utviser symptom på luftvegsinfeksjon i barnehage/skule, skal sendast heim. I tilfelle der sjuke barn må hentast av føresette, er det ein fordel om barnet kan vente på eit eige rom eller utandørs saman med ein tilsett.

Foreslår merking på golv

Barn har så langt ikkje sett ut til å ha risiko for alvorleg sjukdomsgang av covid-19, men for å hindre kontaktsmitte og verne risikogrupper, meiner ekspertutvalet dette er viktig:

* Sikre at alle elevar har eigen pult, og ta i bruk større lokale.

* Opprette merking på golvet av tilrådd avstand mellom elevar i klasserom og område det kan oppstå kø.

* Ulike tidspunkt for friminutt og meir bruk av utetid/utebarnehage/uteskule.

* Talet på skuledagar i veka kan kuttast etter modell frå Singapore.

* Tilsette som er i risikogruppene, bør få tilrettelagd moglegheit for heimekontor og videokonferansar, eller bli omplasserte til andre oppgåver.

Opnar i slutten av april

Barnehagane opnar att 20. april, medan 1. til 4. trinn på barneskulane, SFO og 2. og 3. klasse på yrkesfagleg vidaregåande skule blir opna 27. april etter å ha vore stengd sidan 12. mars.

Regjeringa følgde ikkje det faglege rådet frå ekspertutvalet om å opne heile barnesteget. På Nitimen onsdag forklarte statsminister Erna Solberg (H) at dette mellom anna er av plassomsyn.

– Vi tenkjer at i den praktiske verda, så treng ein no betre plass for å ha større avstand mellom dei yngste barna, kanskje jobbe i fleire grupper og på ein annan måte, og då vil mange skular ikkje ha plass til alle elevane på ein gong, sa statsministeren.

Solberg understreka òg at om det skulle bli smitte på ein skule, vil kanskje heile klassetrinnet eller delar av skulen stengje.

Råda må fungere i praksis

Steffen Handal i Utdanningsforbundet seier til NTB at dei er i god dialog med Utdanningsdirektoratet, og at dei reknar med å bli tekne med på råd når det gjeld korleis smittevernreglar skal utformast nasjonalt, og når det gjeld korleis dei skal praktiserast lokalt.

– Tiltaka som blir lanserte i rapporten frå ekspertutvalet, er i tråd med dei generelle smittevernråda som er gitt frå helsestyresmaktene. Det viktige no blir å sikre rettleiarar som i større grad relaterer desse til alle dei praktiske utfordringane som kvardagen i barnehage og skule byr på. Dei må bidra til å fjerne uvisse, seier Handal.

Han peikar på rettleiaren i Danmark, og seier at forbundet vil sjå om det kan vere noko å hente.

Utdanningsdirektoratet opplyser til NTB at gruppa som arbeider med rettleiaren, no startar arbeidet. Folkehelseinstituttet viser til artikkelen dei har lagt ut på nettsidene sine.

(©NPK)