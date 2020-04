innenriks

To av ulykkene skjedde frå fritidsbåt. Ein mann i 20-åra døydde i ei kajakkulykke på Hamar-sida av Mjøsa, medan ein eldre mann vart funnen død etter at båten hans kantra utanfor Lurøy i Nordland. Resten av dei fem vart funne omkomme etter at dei hamna i vatnet frå land.

Så langt i år har tolv personar drukna her i landet, ti av dei var menn. Til same tid i fjor var talet 16 omkomne.

