Oslo opnar skulane etter planen

innenriks

Dermed er planen at barnehagane i Oslo opnar frå 20. til 27. april, medan skulen og aktivitetsskulen for 1. til 4. klasse opnar 27. april, kunngjorde byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på ein pressekonferanse onsdag.

– Før vi kan opne, er dette heilt avgjerande: At smitteutviklinga i byen held fram med å vere under kontroll, at skulane og barnehagane har tilstrekkelege smitteverntiltak, at foreldra, lærarar og tilsette i barnehagen kjenner seg trygge, og at oslofolket held fram med å følgje smittevernreglane, sa Johansen.

