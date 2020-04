NVE tilrår løyve til anlegg for landstraum til Equinor-plattformer

innenriks

Planen er at anlegget til Equinor i Øygarden kommune i Vestland skal sørgje for landstraum til plattformene Troll B og C, Oseberg Sør og Oseberg Feltsenter.

– Kraftforsyning frå land vil medverke til å få ned utslepp av CO2 og nitrogenoksid frå produksjonen på norsk sokkel. NVE tilrår at det blir sett vilkår om at kraftforsyninga kan koplast ut når det er nødvendig av omsyn til forsyningstryggleiken i bergensregionen, seier avdelingsdirektør Rune Flatby i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i ei pressemelding.

NVE skriv vidare at kraft frå land til Troll- og Osebergfelta i Nordsjøen vil bidra til ein vesentleg reduksjon av dei nasjonale utsleppa gjennom å erstatte kraftproduksjon frå gassturbinar på plattformene.

