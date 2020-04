Koronapandemien forseinkar dei nye redningshelikoptera

innenriks

– Leverandøren Leonardo Helicopters har hovudkontor i Nord-Italia i tillegg til at mesteparten av helikopterproduksjonen føregår i Storbritannia. Det same gjeld for fleire underleverandørar, opplyser senior kommunikasjonsrådgivar Andreas Bondevik i Justisdepartementet til Stavanger Aftenblad.

Det er uklart kva konsekvensar dette får for leveringa av helikoptera. I tillegg er innfasinga av dei nye AW101-helikoptera på Sola noko ramma av karantene- og smittevernreglar. Fem helikopter har kome til Noreg allereie, og planen er at tre til skal kome før sommaren.

AW101-helikoptera skal erstatte Sea King-helikoptera som redningstenesta har brukt sidan 1970-åra.

(©NPK)