– Det har komme mange menneske frå utlandet dei siste vekene. Mange av desse kan vere smitta, og dette kan påverke smittetala dei næraste vekene, sa Guldvog på den daglege pressekonferansen om koronasituasjonen.

Han meiner ein derfor må vere førebudde på at det kan komme fleire smitta inn i statistikken framover.

Guldvog peika òg på at talet på pasientar som ligg i respirator, har minka, og meiner at dette tyder på at tiltaka verkar.

