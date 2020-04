DNT tilbyr gratis nettkurs for å få folk ut i naturen

innenriks

Koronapandemien har ført til at alle hyttene til turistforeininga førebels er stengde fram til 1. mai. Planlagde turar og aktivitetar er avlyste, og dei mange turleiarane i friluftsorganisasjonen er tvinga innandørs. Men inspirasjonen er framleis utanfor vindauga.

Turleiarane til Den Norske Turistforening har teke i bruk sosiale medium over heile landet, der dei gir daglege tips til nye nærturar.

Kurs i matlaging og kartlesing

No legg DNT òg ut gratis kurs: Korleis bruke kart og kompass og korleis lage mat på primus.

– Vi har valt desse to kursa fordi det er kunnskap som er lett å formidle. Dei er familievennlege, det er ting ein kan gjere saman – og med ein gong no i påska, fortel Tina Skare til NTB.

– Lær deg kart og kompass og arranger tidenes påskeeggjakt, eller disk opp med treretters på primus i solveggen, oppmodar ho.

Dei to kursa er opne for alle, og krev inga innlogging. Plattforma er godt tilpassa mobilskjerm, opplyser Skare.

Vil bruke meir digital læring

Skare jobbar med kurs og utdanning i DNT og har sjølv opplevd ei bratt digital læringskurve i desse koronatidene.

Ho fortel at DNT framover skal jobbe med å utvikle mange fleire digitale kurs.

Planen er å kunne kombinere digitale kurs og fysiske møteplassar.

– Det vil bli kurs for tilsette og frivillige. Kursa vi kan ha på e-læring, er mellom anna leiing, pedagogikk, smittevern og hms-opplæring. Men vi vil òg sjå på moglegheita for å opne fleire kurs for folk flest, og setje saman ulike kursmodular, seier Skare.

DNT er Noregs største arrangør av kurs innan klatring, bre, fjellsport og andre aktivitetar som krev spesiell friluftslivskompetanse.

– Vi håpar at vi no skal gjere friluftslivsopplæring endå meir tilgjengeleg. Vi trur at det kan bli bra for oss på sikt å kombinere digital læring med praksis, seier Skare.

(©NPK)