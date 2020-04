Bedrifter kan utsetje generalforsamling og årsmøte

innenriks

Nokre føretak har nemleg vedtektsfesta at dei skal halde generalforsamling og årsmøte før dei lovfesta fristane. Ei ny forskrift frå Nærings- og fiskeridepartementet opnar for at møta no kan utsetjast, skriv departementet i ei pressemelding. Mange bedrifter slit med å ordne tekniske løysingar slik at dei kan halde møta innan det som elles ville vore fristen.

Møta skal no haldast etter dei ordinære aksjelovene og samvirkelova, det vil seie seks månader etter slutten av rekneskapsåret, normalt 30. juni. Forskrifta er gitt etter koronalova.

(©NPK)