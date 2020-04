Utdanningsforbundet krev tydelege smittevernreglar før barnehagar og skular blir opna

innenriks

– For oss er det viktig at gjenopninga skjer på ein måte som er forsvarleg. Det må opplevast som trygt for elevar, lærarar og foreldre, seier leiar for Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

– Vi kjenner ikkje kunnskapsgrunnlaget regjeringa byggjer på, og vi erkjenner at ansvaret for opninga ligg hos dei, seier han.

For at opninga skal vere forsvarleg, må tydelege tiltak og retningslinjer vere forma ut, understrekar forbundet i ei pressemelding.

Mellom anna må tilsette i skular og barnehagar få informasjon om handtering av smittesituasjonar, avgrensingar på gruppestorleikar og rutinar for henting og levering.

Handal meiner det vil vere utfordrande å få til gode reglar for smittevern, spesielt for dei yngste barna.

