Undersøking: 11 prosent trur dei har hatt korona

innenriks

Det er Arbeidsforskingsinstituttet AFI ved Oslo Met som har gjennomført undersøkinga. Dei førebelse tala baserer seg på 1.177 respondentar, men undersøkinga vil til slutt ta for seg 3.000 norske arbeidstakarar i alderen 18–69 år.

– Hovudfunnet er at 11,2 prosent sjølv meiner at dei har vore sjuke. Men vi kan ikkje vere heilt sikre på om det er covid-19, vanleg forkjøling, influensa eller pollenallergi dei har hatt, fortel pandemiforskar Svenn-Erik Mamelund ved Oslo Met til NTB.

0,3 prosent av dei spurde svarer at dei har hatt korona og fått diagnosen stadfesta av helsevesenet. 5,6 prosent svarer at dei sannsynlegvis har eller har hatt korona, men at diagnosen ikkje har vorte stadfesta ved test. Og 6,3 prosent seier at dei har vore isolerte fordi dei har vore sjuke eller anteke sjuke.

I tillegg til dette svarer 13,8 prosent at dei har vore i karantene etter kontakt med sjuke personar eller reiser i utlandet.

Heimebuande meir sjuke

Undersøkinga viser at det er høgast sjuklegheit blant arbeidstakarar på mellom 30 og 44 år, blant arbeidstakarar i Oslo og omland, blant dei som bur i store hushald og blant dei som bur heime hos eigne foreldre.

– Det er mogleg det siste funnet kan knytast opp til same effekt som det har vore snakk om i Italia, med at fleire generasjonar bur saman. Då får du eit ledd til som kan smitte kvarandre, seier Mamelund.

Arbeidstakarane er òg spurde om kva tiltak dei har gjort for å unngå smittespreiing. Dei som i stor grad har følgt smittevernråda frå styresmaktene, har i mindre grad vorte sjuke enn dei andre.

Råda om handvask og personleg hygiene som ser ut til å gi størst utslag her. 16,8 prosent av dei som i lita grad har følgt råda om handvask, trur dei har vore sjuke, medan hos dei som i stor grad har følgt desse råda trur 9,8 prosent at dei har hatt sjukdommen.

– Vi kan ikkje vere heilt sikre på kva desse tala betyr, for det kan jo tenkjast at dei som har vore sjuke, kanskje etterpå har vorte meir klar over desse tiltaka. Men det gir ein viss peikepinn på at handvask kanskje er det viktigaste smitteverntiltaket, seier Mamelund.

Sosiale forskjellar

Under pressekonferansen til helsestyresmaktene måndag, opplyste Folkehelseinstituttet (FHI) at dei no anslår at det har vore 14.000 koronasmitta i Noreg, noko som utgjer 0,26 prosent av befolkninga. Samtidig er det berekna at kvar koronasmitta no i snitt smittar 0,7 personar.

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg seier dei har fått liknande resultat i undersøkingane sine, som Oslo Met-undersøkinga.

– Det er veldig mange som trur dei kan ha hatt koronavirusinfeksjon. Det kan vere meir utbreidd enn vi antek, seier ho til NTB.

Ho viser òg til ei ny undersøking frå Kina, der det heiter at heile 80 prosent har hatt sjukdommen utan å vite om det.

FHI har eit sterkt ønskje om få testa fleire for sjukdommen, seier Stoltenberg. Det gjeld både dei som har lette symptom, dei som sit i karantene og å teste generelt i befolkninga for å kunne følgje med på kor utbreidd smitten faktisk er. For å få det til må testkapasiteten aukast.

Klasseforskjellar

Undersøkinga til Oslo Met viser at arbeidstakarar med høg inntekt og utdanning i større grad enn arbeidstakarar med låg inntekt og utdanning følgjer rådet frå styresmaktene om fysisk distansering og reiserestriksjonar.

Det ser førebels ikkje ut til at dei med låg utdanning og inntekt i større grad blir sjuke, men Mamelund er bekymra for at dei sosiale forskjellane i kven som følgjer råda, kan komme til å gi sosial forskjell i sjuklegheit på sikt.

– Forskjellen i kven som følgjer råda, kan ha samanheng med at det er vanskelegare å jobbe heimanfrå viss ein til dømes er snikkar eller røyrleggjar. Det kan òg vere at studien fangar opp at pandemien i hovudsak har vore utbreidd i Oslo, der også mange ikkje har andre val enn å bruke offentleg transport for å komme seg til jobb, seier Mamelund.

Ei anna mogleg forklaring på den sosiale forskjellen i kven som følgjer råda kan komme av mindre kunnskap om eller tilgang til smittevernråda og mindre tillit til styresmaktene og deira smittevernråd, meiner forskaren.

