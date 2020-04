innenriks

Det vart klart då partia på Stortinget gav kommentarane sine til kontantstønadspakken.

Venstres Ola Elvestuen trekkjer fram at enkelte bedrifter treng å ha folk på jobb også i perioden vi no er i.

– Mediebedriftene er ei av dei. No får vi òg ei bestilling til regjeringa for å ta vare på mediebedrifter som har stort fall i annonseinntektene sine, slik at journalistar kan gå på jobb i staden for å bli permitterte, held fram han.

