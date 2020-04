Stortinget ber regjeringa om krisepakke for media

innenriks

Det vart klart då partia på Stortinget gav kommentarane sine til kontantstønadspakken.

Venstres Ola Elvestuen trekkjer fram at enkelte bedrifter treng å ha folk på jobb også i perioden vi no er i.

– Mediebedriftene er ei av dei. No får vi òg ei bestilling til regjeringa for å ta vare på mediebedrifter som har stort fall i annonseinntektene sine, slik at journalistar kan gå på jobb i staden for å bli permitterte, seier han.

Utanom Frp

Ifølgje Medier24 har alle stortingspartia utanom Frp stilt seg bak denne formuleringa:

«Regjeringen må vurdere en innretning på en egen ordning til mediene som er bedre tilpasset medienes inntektsstruktur og raskt komme tilbake til Stortinget med et slikt forslag».

– Det er på tide at Stortinget grip inn. Media har hatt meir å gjere enn nokon gong – og gjennom ei krise har media ei heilt avgjerande rolle. Då kan vi ikkje stå og sjå på at media må permittere journalistar, seier Aps Anette Trettebergstuen til Medier24.

– Samfunnsviktig funksjon

Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen seier til Kampanje at ho i fleire veker har vore uroa for media.

– Dei har ein samfunnsviktig funksjon og er ikkje skrudde saman på andre måtar som gjer at dei kan dra nytte av andre krisepakkar som har kome, seier ho.

Fredag førre veke samla kulturminister Abid Raja (V) medieorganisasjonane for å høyre kva tiltak dei meiner vil hjelpe.

– Eg er glad for at det sit langt inne å permitterte innanfor det journalistiske, sa Raja på møtet.

Medieorganisasjonane kunne melde om høgare lesartal enn nokon gong.

– Men inntektene berre renn ut i den andre enden, sa generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

Vil ha kompensasjon for annonsar

Randi S. Øgrey, administrerande direktør i Mediebedriftenes Landsforening, la fram ideen om ei ordning for å kompensere for bortfallet av annonseinntektene til media. Ho trekte òg fram den utsette innbetalinga av arbeidsgivaravgift og bad om at media slepp å betale denne.

Blant dei andre forslaga, framførte av generalsekretær Thomas Bruvik i Landslaget for lokalaviser (LLA), er ein statleg og kommunal informasjonskampanje gjennom media.

Generalsekretæren i redaktørforeininga, Arne Jensen, sa til NTB at han sit med inntrykk av at regjeringa skjønar alvoret.

– Men vi er redde for at dette kjem for seint, sa han.

