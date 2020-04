Solberg: – Kampen er framleis langt frå halvspelt

innenriks

– Vi er framleis langt frå halvspelt viss vi skal samanlikne oss med ein fotballkamp. Men med godt lagspel har Noreg klart å få kontroll på dette viruset. Jobben no er å halde fast på denne kontrollen, sa statsministeren då ho tysdag presenterte ein plan for å lette på ein del av dei strenge koronatiltaka.

Mellom anna blir skular og barnehagar gradvis opna og hytteforbodet blir fjerna i vekene etter påske.

Ho åtvara mot å tru at vi no kan lene oss tilbake og røre oss tilbake til kvardagen.

– Det vi gjer no, er å opne litt opp. Men eg vil understreke så sterkt eg kan, at dette ikkje betyr at vi kan bli meir uforsiktige på andre område. Andre tiltak og råd gjeld derfor framleis, sa ho.

