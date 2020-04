Mann fekk 40.000 kroner i bot for fleire brot på smittevernslova

innenriks

Mannen kom heim frå England 15. mars og skulle ha gått i karantene for fjorten dagar, men han møtte i staden på arbeid allereie 21. mars, skriv politiet i ei pressemelding.

Nokre dagar etter hadde han influensasymptom og møtte opp på eit legesenter for testing av smitte. Testen skal i ettertid ha påvist SARS-CoV-2 og Covid-19 symptom.

– At han møtte opp på legesenteret medførte at lege og personale ved legesenteret måtte i karantene saman med fleire pasientar. Legen og dessutan to personar han utførte arbeid for den 21. mars, har i ettertid testa positivt for smitte, skriv politiet vidare.

– Grunnen til at bota har vorte såpass høg er at vi har konstatert fleire brot på karanteneavgjerdene og dertil har han – med stort sannsyn – smitta tre andre menneske. Dette har talt i skjerpande retning, seier politiadvokat Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt.

Mannen har i avhøyr tysdag innrømt straffskuld, og han vedtok førelegget.

