KS krev klare retningslinjer for smittevern på skular og i barnehagar

innenriks

– Nasjonale smittevernreglar må kunne oppfyllast. Undervisninga må kunne bli gjennomført slik at krav til avstand og andre smittevernomsyn blir følgde, skriv KS på nettsidene sine tysdag.

Tysdag vil regjeringa truleg leggje fram ein plan om ei gradvis gjenopning av skular og barnehagar i vekene etter påske.

For å avgrense faren for koronasmitte tilrår styresmaktene at maks fem personar oppheld seg saman utandørs, medan ein held avstand på éin meter utandørs og to meter innandørs. Dette kan likevel by på utfordringar i klasseromma og barnehagane.

Derfor må skulane givast tilstrekkeleg tid til å planleggje korleis smittevernet skal takast vare på, også når det gjeld skuleskyss og elevar med særskilde utfordringar, påpeikar KS.

For barnehagane må særskilde rettleiingar for oppfølging av smittevern på plass, meiner KS: Alle tilsette må få opplæring i smittevern, medan det må kome klare retningslinjer for måltid i barnehagen, korleis barn og personale i risikogruppene skal takast vare på, og dessutan klare retningslinjer for handtering av sjuke barn.

