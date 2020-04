FHI: – Ikkje motstrid mellom forslaga våre og tiltaket til regjeringa

innenriks

– Det er ikkje noko motstrid i endringane i tiltaka frå regjeringa og det vi har foreslått. Det er forskjell i tidsløpa, fordi ein har teke høgd for at kommunar, skular og barnehagar treng tid på seg for at det skal skje på ein trygg og kontrollert måte, seier Stoltenberg til NTB.

Ho seier at hovudbodskapen i rapporten dei leverte til regjeringa før helga, var at smitteverntiltaka har verka og at epidemien førebels har gitt forholdsvis låg sjukdomsbyrde i Noreg.

– Når tiltaka først er innførte, er vi veldig opptekne av at ein skal avvikle dei på ein gjennomtenkt måte med godt smittevern, seier FHI-direktøren.

Ho seier at det no er viktig å få auka kapasiteten når det gjeld testing og sporing av smitte, slik at ein forhåpentlegvis kan sleppe inngrep som er så øydeleggjande på samfunnet.

