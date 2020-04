Ekspertgruppe ønskte gjenopning av heile barnetrinnet – vart ikkje høyrde

innenriks

Tysdag vart det klart at barnehagar opnar 20. april, og at SFO og 1.–4. trinn i barneskulen blir opna frå 27. april etter å ha vore stengde i fleire veker på grunn av koronaviruset.

I tilrådingar til regjeringa frå ekspertgruppa var vurderinga at barnetrinnet frå 1. til 7. trinn kan gjenopnast dersom praktiske smittevernomsyn blir teke vare på.

Dei vart ikkje høyrde då regjeringa la fram dei nye tiltaka tysdag.

Leiar i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, skriv i ein kommentar til NTB at han steller seg til avgjerda frå regjeringa om gradvis opning av skular, barnehagar og SFO.

Han understrekar at det er viktig at det kjem tydelege nasjonale retningslinjer for korleis smittevernreglane skal praktiserast.

(©NPK)