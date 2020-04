30.000 sjukehusavtalar avlyste eller utsett i Helse Bergen

innenriks

Operasjonar, behandlingar og polikliniske avtalar er utsette eller avlyste som følgje av koronautbrotet. Dei to siste vekene i mars vart 40 prosent av den planlagde aktiviteten redusert, skriv Bergens Tidende. No er legane ved sjukehuset bekymra for pasientar som får utsett nødvendige inngrep og for at alvorleg sjuke lèt vere å søkje hjelp.

Føretakstillitsvald for overlegane Geir Arne Sunde seier tida no er inne for igjen å trappe opp verksemda. Han viser til at kurven over talet på koronapasientar har flata ut og at det gir rom for meir planlagt aktivitet.

– Vi fryktar at folk der ute lèt vere å søkje hjelp for hjarterytmeforstyrringar eller mindre infarkt, til dømes, seier Sunde til avisa.

Administrerande direktør Eivind Hansen seier det no kan vere naturleg å ta inn fleire vanlege pasientar og at leiinga etter påske vil drøfte dette. Hansen seier kapasiteten på intensivplasser framleis vil vere eit kritisk punkt sidan dette er noko både folk sjuke av covid-19 og personar som har vore gjennom ein operasjon vil ha behov for.

