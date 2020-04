15,4 prosent er registrerte arbeidssøkjarar hos Nav

innenriks

– Åtte av ti nye arbeidssøkjarar den siste veka gir permisjon som årsak til at dei må melde seg hos Nav, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng tysdag.

Totalt 433.000 personar er no registrerte som heilt arbeidslause, delvis arbeidslause eller arbeidssøkjarar på tiltak, opplyser Nav tysdag. Tala blir sagde å vere førebelse.

291.000 heilt arbeidslause

291.000 personar er registrerte som heilt arbeidslause, noko som utgjer 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Summen av heilt arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak – kalla bruttoarbeidsløyse – var på 304.000 personar, som er 10,8 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 129.000 personar registrerte som delvis arbeidslause arbeidssøkjarar. Totalt var dermed 15,4 prosent av arbeidsstyrken registrerte som arbeidssøkjarar hos Nav.

Samanlikna med førre teljing, som var tysdag 31. mars, har det vorte 10.000 færre heilt arbeidslause. Det må ifølgje Nav sjåast i samanheng med at fleire av dei nye arbeidslause har byrja å sende meldekort, slik at Nav får opplysningar om kven som har jobba noko dei siste to vekene, og dermed skal klassifiserast som delvis arbeidslause.

Flest i reiseliv og transport

Talet delvis arbeidslause har derfor auka kraftig dei siste vekene. Denne veka var 31.000 fleire registrerte som delvis arbeidslause enn førre tysdag.

Når det gjeld kategorien heilt arbeidslause, er han høgast innanfor reiseliv og transport med 26,9 prosent av arbeidsstyrken.

Deretter følgjer leiarar og butikk- og salsarbeid, med høvesvis 16,8 og 16,7 prosent.

Høgast arbeidsløyse i Oslo

Koronakrisa rammar arbeidslivet i heile landet, men det er likevel store forskjellar mellom fylka. Tysdag 10. mars, like før dei mest omfattande tiltaka vart sette i verk, var delen heilt arbeidslause høgast i Vestfold og Telemark, med 2,9 prosent, og lågast i Nordland, med 1,9 prosent.

Denne veka er delen heilt arbeidslause høgast i Oslo, med 13,8 prosent, og lågast i Nordland, med 8,5 prosent. Forskjellen mellom fylka med høgast og lågast arbeidsløyse har dermed auka frå 1,0 til 5,3 prosentpoeng.

Arbeidsløysa er høgast blant kvinner i aldersgruppa 20–24 år, der 17,3 prosent av arbeidsstyrken er registrert som heilt arbeidslaus. Deretter følgjer menn i same aldersgruppe, med 16,2 prosent.

I alle aldersgrupper over 25 år er arbeidsløysa høgast for menn. I alt er arbeidsløysa denne veka på 10 prosent for kvinner og 10,7 prosent for menn.