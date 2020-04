innenriks

– Vi har hatt ein enorm respons frå folk som vil melde seg, sa administrerande direktør Grethe Aasved på ein pressekonferanse måndag.

Sjukehuset er i ferd med å inngå kontraktar med 120 av dei, og det kan bli aktuelt med fleire, ifølgje Aasved.

Ho opplyste vidare at 160 tilsette no er i karantene. 60 av desse vart sette i karantene etter at ein innlagd pasient i helga testa positivt for koronaviruset.

Totalt 13 tilsette ved sjukehuset er smitta.

