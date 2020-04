Regjeringa vil ikkje utsetje høyringsfrist for domstolsreform

innenriks

Domstolskommisjonen leverte utgreiinga si 1. oktober 2019, medan regjeringsforslaget til ny struktur vart sendt på høyring 2. mars. To månader vart sette av til høyringa, som dermed har frist 2. mai.

– Regjeringa er oppteken av å halde oppe normal drift i alle samfunnssektorar så langt det er mogleg og forsvarleg, heiter det i avslaget frå Justis- og beredskapsdepartementet.

Departementet meiner ein høyringsfrist på to månader er forsvarleg. Utruleg skuffande, meiner ordførar Jarand Felland (Sp) i Tokke kommune i Telemark.

– Det viser berre at sentraliseringa til regjeringa skal køyrast gjennom uansett om landet blir styrt med fullmaktslover på grunn av krisetid, seier han.

Regjeringa foreslår å leggje ned Vestfold jordskifterett i Tønsberg og flytte han til Drammen. Øvre Telemark jordskifterett er foreslått lagd ned og flytta til Skien.

I Telemark skal Vest-Telemark tingrett (Kviteseid) og Aust-Telemark tingrett (Notodden) blir slått saman med Nedre Telemark tingrett i Skien. Alt skal styrast frå Skien, men det skal framleis vere rettsstad (rettssal) på Notodden og i Kviteseid.

Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad meiner avslaget frå regjeringa er småleg. Ho minner om at tre månader er vanleg høyringsfrist, og at dette er ei stor og viktig sak for mange kommunar.

– At regjeringa då skal trumfe gjennom ein så kort høyringsperiode overfor kommunar som har hatt heilt andre ting å drive med i det siste, er uhaldbart, seier ho til NTB.

(©NPK)