Påskeinnspurt på Stortinget

innenriks

Stortinget har denne veka måtta ta påskeveka til hjelp for å få behandla den siste krisepakken frå regjeringa raskt, og måndag formiddag samla finanskomiteen seg til møte klokka 10 for å diskutere vidare.

Etter det NTB kjenner til, skal regjeringspartia der ha kome med tilbakemeldingar på eit sett med innspel som dei fire opposisjonspartia Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og SV utarbeidde kvelden før.

Ved lunsjtid gjekk partia kvar til sitt, med eit nytt møte planlagt rundt klokka 13.

Håpet er å bli samde i dag, slik at den nye kompensasjonsordninga for kriseramma bedrifter kan vere til fyrstegongsbehandling tysdag.

– Ein er svært samde om intensjonen, som er å redde bedrifter og arbeidsplassar. Den store diskusjonen er innretninga på det, seier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB etter møtet måndag formiddag.

Han omtalar samtalane som konstruktive.

Arbeidarpartiets Terje Lien Aasland åtvarar mot å la forhandlingane trekkje ut.

– Det som er viktig for Arbeidarpartiet no, er at vi får gjennomført og landa saka på ein god måte, slik at vi ikkje kjem i ein situasjon der vi forstyrrar eller forseinkar utbetalingane som bedriftene treng for å tryggje arbeidsplassane, seier han.

