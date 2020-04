Norwegian har sendt oppseiingsvarsel til alt kabinpersonale i Sverige

innenriks

Norwegian har den siste tida jobba hardt for å oppfylle økonomiske krav for å ta i bruk ei statleg krisepakke på inntil tre milliardar kroner.

No har det gjeldstyngde selskapet sendt ut varsel om oppseiing til alle dei kabintilsette i Sverige, stadfestar informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til DN.

– Reglane for permisjon er annleis i Sverige, der arbeidsgivar mellom anna blir pålagd å dekke ein stor del av lønna til dei tilsette. Dei oppsagde er sikra å komme tilbake i jobb når aktiviteten tek seg opp igjen. Den retten har dei i tolv månader, seier Sandaker-Nielsen.

OSM Aviation, som har totalt 380 kabintilsette for Norwegian i Sverige, har sendt ut oppseiingsvarslar til alle.

Hovudverneombod Nils Henrik Sanner i Norwegian seier:

– Mange tilsette synest dette er sjokkarta, fordi det har gått så fort. Bransjen treng naudhjelp for å komme i gang igjen, om vi skal ha ein levedyktig bransje i framtida.

Norwegian har samtidig starta samtalar med pilotforeininga, og fleire administrativt tilsette jobbar i redusert stilling.

Over 8.000 Norwegian-tilsette både i Skandinavia, Europa og USA er no permitterte i tråd med lokalt regelverk.

Måndag kom òg nyheita om at det Per G. Braathen-eigde flyselskapet BRA i Sverige set flya sine på bakken og varslar oppseiing for 600 tilsette.