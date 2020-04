Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssjukehus står tomme

innenriks

Dette sjølv om sjukehuset har handtert ein stor del av dei mest sjuke koronapasientane, skriv Aftenposten.

I vekene før 13. mars var belegget ved sjukehuset om lag 75 prosent.

Oslo universitetssjukehus har saman med Ahus behandla ein stor del av dei mest alvorlege sjuke koronapasientane i Noreg.

No viser det seg at tiltaka frå regjeringa og Helsedirektoratet har fått store konsekvensar for tusenvis av pasientar som ikkje har koronaviruset.

Legeforeininga er uroa over at tiltaka kan føre til eit større helsetap enn sjølve koronaepidemien kan få.

I eit brev til helsedirektør Bjørn Guldvog denne veka åtvarar dei mot at tiltaka har medført ein klar nedgang i undersøking og behandling av andre pasientar enn dei med covid-19.

– Legeforeininga er svært uroa over at helsekøane vil bli heilt uhandterleg etter krisa, men endå verre at alvorlege tilstandar ikkje blir behandla og at det i folket såleis vil vere eit større helsetap knytt til manglande «ordinær» behandling enn sjølve covid-19-epidemien, skriv dei.

Regjeringa skal denne veka offentleggjere kva for nokre norske koronatiltak som skal vidareførast etter påska.

