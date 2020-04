Nedgang i konkursar i mars

innenriks

Hittil i år har det likevel vore ein svak auke i konkursar på 0,9 prosent, samanlikna med same periode i fjor.

Salsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian påpeikar at Skatteetaten for tida er tilbakehalden med å fremje konkurskrav, og dessutan at talet på permisjonar har auka dramatisk.

– Det er endå ein fare for at vi er i periode der det er stille før konkursstormen, seier han.

I overnattings- og serveringsbransjen har det vore 48 konkursar i mars, ein auke på 9 prosent frå same månad i 2019.

I kategorien varehandel gjekk 76 bedrifter konkurs i mars. Det er nedgang på 20 prosent. Kristiansen påpeikar at mars i fjor var ein av dei svakaste månadene for denne bransjen.

Han understrekar at det òg er bransjar der omsetnaden har auka, men seier at han er uroa for varehandelen.

– Det er ikkje til å stikke under stol at vi ser uroleg på framtida, då det òg i denne bransjen var ei rekkje bedrifter som var dårleg stilte før smitten kom til landet og tiltaka frå styresmaktene vart sette i verk, seier han.

Dessutan kan konkurransen frå nettbutikkar bli endå hardare som følgje av krisa, trur han.

– Ein av langtidseffektane kan vere at mange som før føretrekte fysiske butikkar, i større grad blir introduserte for netthandel, seier han.

(©NPK)